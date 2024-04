Di gran lunga la squadra più vincente in Germania e in Europa, il Bayern Monaco è anche una delle squadre con più Champions in bacheca.

Nonostante non sia l'unica tedesca con una Champions League in bacheca, quando si parla di squadre provenienti dalla Germania non si può non pensare al Bayern Monaco.

Il Bayern, del resto, è di gran lunga la squadra tedesca con più vittorie non solo in terra natia, ma anche in Europa.

Tra le big assolute mondiale, la squadra di Monaco di Baviera parte tra le favorite per vincere la Champions in ogni stagione continentale: basti pensare al numero di trofei vinti.