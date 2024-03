Lazio, chi è il portiere al posto di Provedel: Christos Mandas o Sepe? Pronto il vice, sostituto in porta

La Lazio deve fare a meno di Provedel per un problema alla caviglia, cambia il portiere di Sarri: dentro il vice del titolarissimo.

Portato via in ambulanza nel finale di Lazio-Udinese in seguito ad un problema alla caviglia, Ivan Provedel dovrà stare fermo probabilmente per diverso tempo.

Senza il proprio portiere titolare, Sarri dovrà dunque contare sul secondo per la Coppa Italia, in cui i biancocelesti affronteranno la Juventus, ma anche per le prossime partite di Serie A.

Titolarissimo ed imprescindibile di Sarri, Provedel ha giocato per tutta l'annata 2023/2024, venendo sostituito solamente per il Derby di Coppa Italia contro la Roma a causa di un'infezione influenzale.