Il portiere della Lazio esce dolorante dal campo nel recupero della sfida contro l'Udinese: da valutare le condizioni.

Non una serata semplice per la Lazio di Maurizio Sarri: e non solo per il risultato della partita contro l'Udinese, terminata 1-2.

Al 99' il tecnico, tramite il suo vice Giovanni Martusciello, è stato costretto a effettuare un cambio forzato, sostituendo Ivan Provedel.

Per il portiere biancoceleste infortunio da monitorare vista la reazione, ovvero le urla di dolore che hanno anticipato la sostituzione.