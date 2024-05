Playoff Serie C, secondo turno: partite, data, orari e regolamento per le dodici squadre qualificate

Secondo turno playoff, di scena le squadre classificate al quarto posto e le qualificate dal primo turno giocato il 7 maggio.

Si è giocato il primo turno dei playoff di Serie C. Primi verdetti in questa nuova fase del torneo 2023/2024, con nove squadre che hanno ottenuto il pass per il secondo turno del girone.

Le squadre qualificate al primo turno continueranno ad affrontarsi con le colleghe dei tre gironi, mentre le sfide tra team dei vari gruppi cominceranno a partire dal primo turno dei playoff nazionali.

Quasi tutte le squadre che hanno giocato in casa il primo turno dei playoff in gara unica hanno ottenuto la qualificazione al secondo, eccezion fatta per il Gubbio, eliminato dall'1-0 del Rimini nel finale di gara.