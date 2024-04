Playoff Serie C, quando iniziano? Avvio rimandato per la questione Taranto, si parte in ritardo

Via ai playoff con qualche giorno di ritardo, con la classifica del girone C che potrebbe cambiare la griglia e l'ingresso delle varie squadre.

Il primo turno dei playoff di Serie C previsto il 4 maggio verrà rinviato di qualche giorno. Il ricorso del Taranto porterà eventualmente alla modifica della classifica di Serie C e dunque della griglia. Per questo motivo la data inizialmente prevista non potrà essere rispettata.

La decisione sul nuovo ricorso del Taranto, che spera di riavere i quattro punti per ora tolti causa penalizzazione, dovrebbe arrivare proprio sabato 4 maggio, il che porta inevitabilmente al rinvio dei playoff di un paio di giorni.

Come ovvio ogni data dei playoff, dal primo turno dei gironi alla finalissima, verrà così cambiata di conseguenza: in questo modo l'ultima squadra promossa in Serie B arriverà con qualche giorno di ritardo rispetto alla data iniziale.