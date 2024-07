Perché Samuele Longo può giocare nel Milan Futuro: cosa dice il regolamento

Il Milan Futuro avrà l'ex interista Samuele Longo in rosa: perché l'attaccante può giocare con la squadra B dei rossoneri.

La neonata seconda squadra del Milan, il Milan Futuro, nella sua prima stagione di vita potrà contare anche su Samuele Longo.

Il club rossonero ha scelto di puntare sull'ex attaccante dell'Inter per regalare a Daniele Bonera un rinforzo d'esperienza in vista del campionato di Serie C, che la formazione del Diavolo affronterà dopo essere stata inserita nel Girone B con: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Entella, Gubbio, Legnago, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres e Vis Pesaro.

Ma perché Samuele Longo, non essendo più un giovane (è un classe '92 e dunque ha 32 anni), può giocare nel Milan Futuro? Vediamo cosa dice il regolamento.