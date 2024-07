Il Milan Futuro prende Samuele Longo: l'ex Inter arriva a parametro zero come fuoriquota

L'attaccante che ha debuttato tra i professionisti con la maglia dell'Inter va a rinforzare la seconda squadra rossonera nel campionato di Serie C.

Il Milan Futuro sta allestendo la squadra che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie C, nell'anno del suo esordio assoluto tra i professionisti.

Secondo quanto riportato da MilanNews, il club rossonero ha chiuso per l'arrivo di Samuele Longo, ex attaccante dell'Inter che, a 32 anni, sarebbe pronto ad approdare in rossonero a parametro zero.

Il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche nei prossimi giorni, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al club meneghino.