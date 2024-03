Perché Acerbi non è stato squalificato: la spiegazione del Giudice Sportivo

Francesco Acerbi assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus, il Giudice Sportivo: "Nessuna prova o indizi gravi".

Nessuna squalifica per Francesco Acerbi.

Lo ha deciso il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assolvendo il difensore dell'Inter dalle accuse di razzismo in relazione ai presunti epiteti rivolti a Juan Jesus durante il match di Serie A del 17 marzo contro il Napoli: Acerbi sarà dunque regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo impegno di campionato contro l'Empoli e non dovrà osservare alcun turno di stop.

Caso chiuso e centrale nerazzurro che tira un sospiro di sollievo, azzerando su di sé il caos nato all'insegna di video, labiali e botta e risposta.

Perché Acerbi non è stato squalificato? Entriamo nel dettaglio della sentenza, evidenziando spiegazione e motivazioni del Giudice Sportivo.