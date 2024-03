Acerbi assolto, ufficiale la sentenza sul caso Juan Jesus: nessuna squalifica dopo i fatti di Inter-Napoli

La sentenza del Giudice Sportivo dopo l'indagine sul caso Acerbi-Juan Jesus: niente squalifica per il difensore dell'Inter per mancanza di prove.

La decisione, attesa ormai da più di una settimana, è arrivata. Il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza sul caso Acerbi.

Il difensore dell'Inter era stato accusato da Juan Jesus di aver pronunciato nei suoi confronti una frase razzista durante la partita di domenica 17 marzo contro il Napoli.

Acerbi, dopo essersi scusato già in campo, si è poi difeso anche pubblicamente negando sempre qualsiasi intento razzista mentre Juan Jesus ha ribadito la sua versione dei fatti sui social e davanti al Procuratore federale.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che nei giorni scorsi aveva chiesto un supplemento d’indagine alla Procura della FIGC, ha deciso di non squalificare il difensore dell’Inter.

“Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata, per questo motivo decide di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi”.

Acerbi sarà dunque regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma a San Siro il 1° aprile e valida per la 30ª giornata di Serie A.