Morata alla Juventus, il ritorno è possibile: spagnolo pronto a tagliarsi l'ingaggio

La Juventus pensa al ritorno di Alvaro Morata: per l'ex Real Madrid sarebbe la terza avventura in bianconero.

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo con trattative e ufficialità di sorta, ma a due mesi dall'inizio della sessione estiva è quasi impossibile non parlarne: soprattutto in relazione a quelle società chiamate a intervenire per rinvigorire il tasso tecnico della rosa.

Una di queste è la Juventus, che il mirino lo ha da tempo puntato sul reparto offensivo: Zirkzee è il sogno di Giuntoli (e di tanti altri direttori sportivi), pronto a fare spazio eventualmente a un'alternativa più semplice da raggiungere.

Stiamo parlando di Alvaro Morata, vecchia conoscenza dei bianconeri: lo spagnolo è un profilo da tenere d'occhio per la 'Vecchia Signora'.