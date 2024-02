Monza-Milan 4-2, cronaca, tabellino e voti: Palladino ferma il Diavolo, poker storico per sognare l'Europa

Un super Monza ferma la corsa del Milan: finisce 4-2, rossoneri in 10 dal 52' per il rosso a Jovic. Non paga il maxi-turnover di Pioli, Juve a +2.

Il più bel Monza della stagione per sognare l'Europa; il peggior Milan del 2024 per fallire il sorpasso sulla Juventus al secondo posto. All'U-Power Stadium finisce 4-2 per i brianzoli, che conquistano la loro prima storica vittoria in Serie A contro il Diavolo in una serata indimenticabile.

Dopo il netto successo in Europa League contro il Rennes Pioli opta per il turnover, scegliendo il B-side in attacco, con Jovic affiancato da Chukwueze e Okafor e il trio Pulisic-Giroud-Leao in panchina. Ma il suono emesso dal Milan nel primo tempo è decisamente gracchiante: il Monza, ridisegnato per l'occasione da Palladino con un quasi inedito 4-2-3-1, è compatto e aggressivo e chiude ogni linea di passaggio agli avversari.

Al 43' il primo sussulto del match, con i biancorossi che perdono Di Gregorio dopo uno scontro fortuito con Andrea Carboni. Poi il doppio-acuto brianzolo che indirizza la partita: Thiaw stende Dany Mota in area provocando il calcio di rigore che Pessina trasforma nell'1-0; in pieno recupero Colpani infiamma l'U-Power Stadium innescando lo stesso Mota per il raddoppio.

L'articolo prosegue qui sotto

Sotto di due goal Pioli è costretto a rivedere i piani e a giocarsi subito un triplo cambio, inserendo Leao, Pulisic e Reijnders al posto dei deludenti Okafor, Chukwueze e Adli. Ma al 52' il Milan resta in 10: manata di Jovic sul volto di Izzo, l'arbitro Colombo cambia colore del cartellino, da giallo a rosso, dopo l'on-field review.

Serve allora una zampata del neoentrato Giroud a riaprire la gara al 64'. Il Milan, nonostante l'inferiorità numerica, spinge e all'88' Pulisic trova il 2-2 con un capolavoro di sinistro. Ma al primo ribaltamento di fronte Bondo fa esplodere l'U-Power Stadium con un destro a giro dal limite dell'area che non lascia scampo a Maignan, una gioia sprigionata due volte dopo il check per un presunto fuorigioco. In pieno recupero il 4-2 di Colombo (che non esulta) fa calare i titoli di coda sul match.