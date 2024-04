Liga 2023/2024, tutti i verdetti: campione, qualificate in Europa, retrocesse e promosse

Liga spagnola al rettilineo finale: chi vince il campionato, chi va in Champions, Europa League e Conference, chi retrocede e chi viene promosso.

Come gli altri campionati europei più importanti, anche la Liga sta per emettere tutti i verdetti stagionali, sia per quanto riguarda le prime posizioni che la lotta per la salvezza.

Real Madrid quasi campione, Girona qualificato alle coppe europee per la prima volta nella propria storia, ma non solo: le ultime settimane del campionato spagnolo promettono di essere elettrizzanti in ogni zona della classifica.

Di seguito, in continuo aggiornamento, ecco dunque tutti i verdetti della Liga 2023/2024.