L'ex difensore dell'Inter è stato escluso anche contro il Borussia Dortmund, Luis Enrique gli ha preferito Beraldo.

Se il PSG non giocherà la finale di Champions League, probabilmente, non sarà per precise responsabilità di Luis Enrique.

Difficile d'altronde trovarne ad un allenatore quando la sua squadra colpisce 7 legni tra andata e ritorno in una semifinale.

Alcune scelte di Luis Enrique, però, hanno lasciato perplessi e di sicuro faranno discutere: un tra tutte riguarda l'ennesima esclusione dall'undici titolare di Milan Skriniar.