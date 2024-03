Lautaro e Thuram vogliono le Olimpiadi: niente ferie, l'Inter può dire no

I due calciatori nerazzurri hanno dichiarato di voler partecipare alle Olimpiadi con Argentina e Francia: il calendario e la posizione dell'Inter.

Incognita Olimpiadi per l’Inter di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez e Marcus Thuram vogliono giocare il torneo con le proprie nazionali, rispettivamente l’Argentina e la Francia.

Una notizia che non fa certamente piacere ai nerazzurri. I due attaccanti potrebbero, dunque, non fermarsi mia e riposarsi in vista di una stagione che si preannuncia lunghissima con il campionato 2024/25 al via il 17 agosto e il Mondiale per Club che chiuderà ufficialmente la prossima annata il 13 luglio.

Dal canto suo, l’Inter spera che i due calciatori cambino idea ma sa che potrebbe opporsi in quanto le Olimpiadi non fanno parte del calendario FIFA.