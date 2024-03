Lautaro Martinez alle Olimpiadi tra luglio e agosto? Tifosi dell'Inter sul piede di guerra

Lautaro apre alla possibilità di giocare le Olimpiadi di Parigi dopo la Copa America, tifosi nerazzurri dubbiosi in vista della nuova Serie A.

Due anni dopo il Mondiale vinto, Lautaro Martinez non è certo sazio di trofei con la maglia dell'Argentina. Già Campione della Copa America nel 2021, la prossima estate l'attaccante dell'Inter proverà a inserire un'altra medaglia d'oro del torneo americano (previsto negli Stati Uniti) nella propria bacheca.

I mesi più caldi dell'anno potrebbero far rima non solo con l'inizio della nuova Serie A post Europei, ma anche con le Olimpiadi francesi. L'Argentina è infatti qualificata ai Giochi che si disputeranno a Parigi ad agosto e il toto fuori quota è già iniziato.

Come in ogni edizione delle Olimpiadi, infatti, ogni squadra qualificata (l'Italia non è presente per l'enensima volta) potrà contare su alcuni giocatori, fino ad un massimo di tre, che non rientrano nell'età massima prevista di 24 anni.