La surreale intervista di Carragher a Sancho: "Ho bevuto otto pinte di birra"

L'ex difensore del Liverpool protagonista nel dopo partita di Borussia Dortmund-PSG. Sancho resta senza parole durante l'intervista.

Spettacolo in campo ma anche, se non soprattutto, spettacolo come sempre sugli spalti di Dortmund.

Il Borussia ha vinto l'andata della semifinale di Champions League contro il PSG. Tra i grandi protagonisti, oltre ai giocatori, c'è stato il famoso Muro Giallo che stavolta ha avuto anche un ospite d'eccezione.

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool ed oggi opinionista per CBS Sport, ha infatti seguito la partita insieme ai tifosi del Dortmund.

Salvo poi presentarsi regolarmente davanti alle telecamere per le interviste.