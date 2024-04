La Roma scrive un'altra lettera alla Lega Serie A: vuole far spostare la finale di Coppa Italia

La Roma ci riprova: in ballo il possibile posticipo contro l'Atalanta e lo spostamento della gara tra i bergamaschi e la Juventus.

La Roma ci riprova. Dopo essersi vista negare il rinvio del recupero contro l'Udinese, poi disputato giovedì scorso e vinto in extremis grazie a un goal di Bryan Cristante, il club giallorosso ha nuovamente scritto una lettera alla Lega Serie A.

L'obiettivo, come rivelato dal Messaggero, è il solito: chiedere di nuovo una modifica del calendario, e in particolare della gara contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e in programma nel weekend dell'11 e 12 maggio.

Non solo, perché nel mezzo c'è anche la finale di Coppa Italia in programma qualche giorno più tardi: la Roma ha chiesto uno spostamento anche in quel caso, pure se la gara non vedrà impegnata la squadra di De Rossi, bensì Atalanta e Juventus.