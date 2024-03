La gavetta, l’exploit, l’Olanda e l’Udinese: Spalletti premia l’ascesa di Lucca

Lorenzo Lucca è una delle novità proposte da Spalletti per le prossime gare dell’Italia: entra nella lista di coloro che puntano a Euro 2024.

L’Italia si appresta ad iniziare ufficialmente la sua marcia di avvicinamento a Euro 2024.

La Nazionale Azzurra è infatti in procinto di volare negli Stati Uniti dove affronterà il Venezuela (il 21 marzo) e l’Ecuador (il 24 marzo) in due dei quattro test match di preparazione alla massima competizione continentale.

Per l’occasione Luciano Spalletti ha convocato 28 giocatori, tra i quali anche Lorenzo Lucca che si candida così ad occupare anche uno dei posti in attacco in vista della spedizione in Germania dove si svolgeranno i Campionati Europei.

Per lui si tratta della prima convocazione per gare della Nazionale maggiore.