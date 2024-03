Italia, i convocati di Spalletti per Venezuela ed Ecuador: novità e tantissime conferme per le amichevoli di marzo

Spalletti ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alle amichevoli di marzo negli Stati Uniti.

Il grosso della squadra che farà parte dell'Europeo 2024, ma anche diversi giocatori pronti a lottare per un posto in extremis. Tra i convocati di Luciano Spalletti per le partite amichevoli dell'Italia contro Venezuela ed Ecuador anche alcune novità, nell'aria da tempo.

La maggior parte degli uomini scelti per le partite di scena negli Stati Uniti giovedì 21 marzo e domenica 24 sono però i soliti noti.

Come ovvio non c'è Mimmo Berardi, out per un grave infortunio. Fuori per problemi fisici anche Ivan Provedel, alle prese con un problema alla caviglia. Presenti invece i vari Donnarumma, Acerbi, Di Lorenzo, Barella e Chiesa, tutti uomini certi di un posto (a meno di k.o) nella lista dell'Italia al prossimo Europeo.