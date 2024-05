La favola di Watjen: al mattino gli esami di maturità, la sera in panchina per PSG-Borussia Dortmund

Il gioiello del Borussia Dortmund ha vissuto una giornata indimenticabile: prima la prova di matematica, poi la corsa in aeroporto.

Quella del 7 maggio 2024 sarà una di quelle date che in casa Borussia Dortmund faticheranno a dimenticare.

La compagine tedesca, imponendosi per 1-0 sul campo del PSG, è riuscita nell’impresa di qualificarsi per la finale dell’edizione 2023-2024 della Champions League.

A rendere il raggiungimento di questo traguardo ancor più straordinario, il fatto che in pochi ad inizio stagione avrebbero immaginato il Borussia protagonista dell’ultimo atto della massima competizione continentale per club, ma per qualcuno quella del 7 maggio sarà una data ancor più speciale.

Kjell Watjen infatti, ha vissuto un martedì assolutamente indimenticabile.