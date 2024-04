La favola di Lunin: da terzo portiere a inaspettato eroe di Manchester City-Real Madrid

Considerato un predestinato, ha trovato in Courtois un muro invalicabile: ha iniziato la stagione da terzo portiere, ma a Manchester si è esaltato.

Una notte vissuta da straordinario protagonista, una notte inseguita per tutta la vita. Andriy Lunin si è guadagnato per una volta le luci della ribalta e lo ha fatto nel contesto più incredibile in assoluto.

In una partita della più importante competizione calcistica europea, contro una squadra considerata da molti quasi imbattibile e detentrice del trofeo e condividendo il campo con alcuni dei più forti calciatori della terra.

Manchester City-Real Madrid non è stata solo la ‘finale anticipata’ della Champions League 2023-2024 che ha messo in palio un pass per le semifinali, è stata un’autentica passerella di campioni. Difficile immagine ad un confronto che possa permettere di vedere tante stelle insieme sullo stesso rettangolo verde, così come era difficile immaginare che tra tanti fenomeni a ritagliarsi un ruolo da ‘eroe’ potesse essere uno che, in condizioni normali, una sfida del genere nemmeno avrebbe dovuto giocarla.

Un ‘terzo portiere di professione’ che è riuscito a consacrarsi nella notte più importante della sua carriera e che ha spinto il Real Madrid verso l’ennesima impresa europea della sua leggendaria storia.