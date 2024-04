Juventus-Roma Primavera dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il programma della 29ª giornata del campionato Primavera 1 mette di fronte i pari età di Juve e Roma: dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

A sei giornate dal termine, la Roma misura le proprie ambizioni nel campionato Primavera 1 sul campo della Juventus di Paolo Montero. La squadra di Federico Guidi sarà di scena a Vinovo contro i bianconeri nella gara valida per la 29ª giornata.

La formazione capitolina è in piena bagarre per il primo posto, a -1 dall’Inter e rispettivamente a +1 e +3 su Atalanta e Lazio.

Dall’altra parte, invece, la Juventus Primavera non sta certamente vivendo un buon momento. La squadra di Montero è al 13° posto, in coabitazione il Lecce, ed è reduce da tre sconfitte di fila, con un solo punto conquistato nelle ultime sei.

I bianconeri non vincono dal 19 febbraio, quando hanno superato per 2-1 i pari età della Sampdoria in casa.

Discorso diametralmente opposto in casa Roma, con la squadra di Guidi in serie positiva con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei di campionato.

All’andata fu la Juve a imporsi a sorpresa in casa della Roma grazie ad una doppietta nella ripresa di Vacca, con entrambe le reti segnate su calcio di rigore, dopo il vantaggio nel primo tempo da Cherubini.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus-Roma Primavera: dove si gioca, dove vederla in tv e streaming e le formazioni.