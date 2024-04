Juventus-Milan può essere la gara di Chiesa e Leao: entrambi a caccia di riscatto

Juventus-Milan big match tra 'deluse': per Chiesa e Leao una chance da sfruttare per dare un senso diverso alla stagione.

A cinque giorni dall'aritmetica vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, all'Allianz Stadium va in scena una sfida che non è scorretto definire tra due squadre 'deluse', per ciò che poteva essere e non è stato: Juventus e Milan si giocano qualcosa di più del semplice secondo posto in classifica.

In palio c'è il senso diverso di una stagione che, per motivi diversi, si sarebbe potuta incanalare verso sentieri di gloria, ridottasi invece ai minimi termini e con la classica scia di rimpianti che ne consegue.

Sarà anche il confronto tra due giocatori che non hanno reso come sperato dalle rispettive tifoserie: da una parte Federico Chiesa, dall'altra Rafael Leao, chiamati entrambi a lasciare una traccia diversa rispetto a quella blanda e opaca maturata finora.