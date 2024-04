Juventus-Milan vale tutto: non solo il secondo posto, ma anche il senso del finale di stagione

Massimiliano Allegri e Stefano Pioli si giocano molto di più di un semplice scontro diretto: anche parte del futuro.

Giocare una partita del genere quasi una settimana dopo la vittoria dello Scudetto dell'Inter impone due riflessioni, innanzitutto: che il calcio va avanti, qualsiasi cosa succeda, e che difficilmente come adesso, simbolicamente, Juventus-Milan è importante.

Ma non per il secondo posto: non solo, almeno. Perché definire il ruolo di vice-campione d'Italia è sì un traguardo significativo, ma mai quanto tutto ciò che riguarda l'ultima parte di questa stagione.

Ed ecco che la sfida tra i bianconeri e i rossoneri assume il peso di un match che può davvero consegnare un senso alle ultime settimane del campionato di Serie A delle formazioni di Massimiliano Allegri e di Stefano Pioli, con il loro futuro comunque già deciso.