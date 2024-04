Juventus-Inter femminile dove vederla: Sky, Rai, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultimo Derby d'Italia femminile della stagione per Juventus e Inter: tutte le info su come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Oramai nelle mani della Roma femminile, il torneo di categoria va verso la conclusione. Ultimo match stagionale tra Juventus e Inter, il Derby d'Italia un mese dopo il 3-3 del primo scontro nella poule Scudetto. Entrambe ormai tagliate fuori dal discorso Scudetto, sia Juventus che Inter vogliono però vincere per la gloria e per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato. 50 punti per le bianconere seconde, solamente 30 per le nerazzurre in questa seconda parte del campionato. Secondo e terzo posto valgono un posto nella prossima Champions League femminile, a cui la Juventus parteciperà al pari della Roma. Quasi fuori, invece, l'Inter. Di seguito tutte le info sul match femminile tra Juventus e Inter: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto