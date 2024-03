Italia-Ecuador dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo la gara contro il Venezuela, l'Italia torna in campo per sfidare anche l'Ecuador: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dopo la gara disputata contro il Venezuela, vinta per 2-1 a Fort Lauderdale grazie alla doppietta di Mateo Retegui, l'Italia torna in campo quasi subito: il prossimo avversario della Nazionale di Luciano Spalletti è un'altra selezione sudamericana, ovvero l'Ecuador. Si tratta della seconda amichevole che l'Italia disputerà negli Stati Uniti, nell'ambito del viaggio intercontinentale effettuato da Donnarumma e compagni. Dopodiché gli azzurri se la vedranno contro Turchia e Bosnia all'inizio di giugno, ultimi due impegni prima degli Europei. L'articolo prosegue qui sotto Ma dove si giocherà Italia-Ecuador? A che ora? Dove si potrà vedere la partita in tv e streaming? Tutte le informazioni.