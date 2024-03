Italia-Venezuela, la storia della Nazionale sudamericana è iniziata con un ct italiano: il primo

Vittorio Godigna, ex di Perugia e Genoa, si trasferì a Caracas negli anni '30, quando i connazionali erano poco più di 3.000.

Per la prima volta nella storia si gioca una partita tra Italia e Venezuela. Mai qualificata al Mondiale, la squadra sudamericana non ha mai avuto di confrontarsi con la selezione azzurra, avversaria lontana mai scelta neanche per un'amichevole.

Come tutto il Sudamerica, anche il Venezuela ha visto migliaia di italiani arrivare nel paese nei primi decenni del '900. Rispetto all'Argentina, all'Uruguay e al Brasile la presenza di cittadini italiani in Venezuela è stata decisamente minore. Il numero è cresciuto ampiamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, con oltre 136.000 negli anni '50.

Negli anni '40, invece, gli italiani in Venezuela erano appena 3.000. Tra questi anche Vittorio Godigna, nato a Pola (allora Italia, oggi Croazia) ed emigrato nel paese sudamericano nel 1935. Ex calciatore di Perugia e Genoa, dopo il trasferimento a Caracas divenne il primo commissario tecnico nella storia del paese.