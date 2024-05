Ipswich Town promosso in Premier League dopo 22 anni: l'impresa della squadra di McKenna

Un anno fa erano stati promossi in Championship, non giocano in Premier dal 2002. Alla guida l'ex collaboratore di Mourinho e Rangnick.

La Championship ha emesso un altro importante verdetto, dopo il Leicester di Maresca torna in Premier League anche l'Ipswich Town. Ma in questo caso la promozione è arrivata decisamente a sorpresa, per una squadra che manca dal massimo campionato inglese da più di vent'anni e solo dodici mesi fa giocava addirittura in League One (la nostra Serie C). Una vera e propria impresa, insomma, quella compiuta da Kieran McKenna, giovane allenatore alla sua prima vera esperienza in panchina. L'articolo prosegue qui sotto