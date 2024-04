Inter-Torino 2-0, cronaca, tabellino e voti: Calhanoglu fa partire la festa nerazzurra

La doppietta di un super Calhanoglu piega il Torino, rimasto in dieci dopo l'espulsione di Tameze. Il preludio ideale prima della festa al pullman.

Inzaghi conferma i titolarissimi, fatta eccezione per gli infortunati Acerbi e Dimarco, sostituiti da De Vrij e Acerbi. Per il resto niente rivoluzioni, nonostante lo Scudetto in tasca.

Nel primo tempo la partita è tutt'altro che scoppiettante, nonostante si giochi senza pressioni. Pochissime occasioni da goal, quello che ci va più vicino è Zapata con un colpo di testa che esce fuori di pochissimo.

La musica cambia a inizio secondo tempo, dopo l'espulsione di Tameze per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan, arrivata dopo revisione al Var. Inizialmente, infatti, l'arbitro Ferrieri Caputi aveva dato soltanto il giallo.

Juric tarda a sistemare tatticamente il suo Torino e allora l'Inter ci mette poco a stappare la partita, sotto il sigillo di Hakan Calhanoglu. Il turco prima la sblocca con un gran sinistro di controbalzo e poi, quattro minuti dopo, trasforma con la solita glaciale freddezza il rigore del 2-0, lasciatogli da Lautaro dopo un breve colloquio tra i due.

Partita blindata e via finalmente ai cambi invocati direttamente da Sanchez. il finale di gara, però. è di pura accademia per l'Inter. La testa è già sul pullman e alla festa con i tifosi fino al Duomo.