Inter-Napoli come passaggio di consegne: mondo capovolto nel giro di un anno

I nerazzurri un anno fa navigavano a -21 dalla vetta: un anno dopo l'Inter domina la Serie A con 31 punti di vantaggio sui campioni d'Italia.

L'Inter torna in campo per provare a dimenticare la cocente eliminazione dalla Champions League, maturata ai calci di rigore per mano dell'Atletico Madrid.

I nerazzurri tornano a sintonizzarsi sull'obiettivo del campionato, dove la Beneamata guida il torneo, a dieci giornate dalla fine, con ben 16 punti di vantaggio sul Milan.

In altre parole, Lautaro Martinez e compagni sono sempre più vicini alla conquista dello Scudetto numero 20 della lora storia, e che permetterà al club meneghino di cucirsi sulle maglie la tanto attesa seconda stella.

Per compiere un ulteriore passo verso il tricolore, però, ci sarà prima da superare l'ostacolo Napoli, ovvero i campioni d'Italia in carica. Un match che ha tutti i crismi del passaggio di consegne.