Atletico Madrid-Inter 5-3 dcr, cronaca, tabellino e voti: l'Italia saluta la Champions, nerazzurri fuori ai rigori

L'Inter esce dalla Champions dopo il k.o ai rigori contro l'Atletico: tre rigori sbagliati, l'ultimo da parte di capitan Lautaro.

L'Inter non giocherà i quarti di finale nella Champions League 2023/2024. Dopo l'1-0 firmato Arnautovic maturato a San Siro, al Civitas Metropolitano di Madrid l'Atletico di Simeone ha conquistato il successo ai rigori.

Riuscito a portare la gara ai supplementari con il 2-1 dei due tempi regolamentari, l'Atletico ha battuto l'Inter in virtù dei tre errori dal dischetto degli ospiti: l'ultimo è arrivato ad opera di Lautaro, che ha spedito il pallone alle stelle.

In campo con i titolarissimi, ad eccezione di un Acerbi non al meglio e in panchina, l'Inter ha trovato il vantaggio per prima al termine di un'ottima azione, per poi vedere il goal di Griezmann che ha ridato speranza ai Colchoneros.

L'articolo prosegue qui sotto

Un goal, di fatto, che l'arbitro Marciniak ha valutato con la sala VAR per un presunto fuorigioco, alla fine non verificatosi. Nel finale di gara l'Inter ha rischiato grosso con un palo colpito dall'Atletico a Sommer battuto, subendo comunque la rete di Depay.

La gara, arrivata fino ai rigori, vede l'Inter uscire dalla Champions dopo le parate di Oblak su Alexis e Klaassen e la conclusione alta di Lautaro: l'Italia, ancora una volta, non vincerà il massimo trofeo europeo.