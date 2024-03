Infortunio in Nazionale per Lucca: problemi al flessore, salta Italia-Ecuador

Risentimento muscolare al flessore della coscia destra per l'attaccante dell'Udinese, che non sarà a disposizione di Spalletti domani sera.

Brutte notizie per l'Italia e per l'Udinese. Nel ritiro della Nazionale negli Stati Uniti, Lorenzo Lucca ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra e quasi sicuramente domani non sarà a disposizione del commissario Luciano Spalletti in vista della seconda delle due amichevoli della tournée statunitense dell'Italia, in programma domani sera contro l'Ecuador.

In ballottaggio con Raspadori, l'ex Ajax era l'indiziato principale a ricoprire il ruolo di centravanti titolare contro la Tricolor, al Red Bull Stadium di Harrison, in New Jersey, ma stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'appuntamento con il debutto in Nazionale è rinviato.