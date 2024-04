Il Trapani promosso in Serie C: la rinascita grazie ad una squadra da record

A quattro anni dal fallimento, torna ad affacciarsi nel calcio professionistico: una promozione figlia di una cavalcata incredibile.

Ventisei vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Serviva un acuto all’altezza per suggellare una cavalcata da record ed è effettivamente arrivato nella serata più bella e contro l’avversario migliore: il Siracusa più diretto inseguitore.

Il Trapani si impone per 1-0 in quello che formalmente era uno scontro diretto e, con quattro turni di anticipo, si assicura la promozione in Serie C vincendo il Girone I di Serie D.

Un cammino da record quello di una squadra che, dopo quattro anni, è riuscita a riportare il club granata nel calcio professionistico.