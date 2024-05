Il PSV Eindhoven è campione d'Olanda: è il titolo numero 25 della storia

La squadra di Bosz conquista il titolo di Eredivisie con due turni d'anticipo a sei anni di distanza dall'ultima volta: battuti Feyenoord e Ajax.

Il PSV è campione d’Olanda per la 25esima volta nella sua storia. Il club di Eindhoven si è ufficialmente laureato campione grazie al successo per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam, che consegna aritmeticamente il titolo alla squadra di Peter Bosz con due turni d’anticipo.

Il poker di oggi porta il PSV a quota 87 punti, dodici in più rispetto al Feyenoord in attesa della sfida della squadra di Rotterdam al De Kuip contro lo Zwolle, gara in programma questa sera alle 20.

Il PSV torna a laurearsi campione a sei anni di distanza dall’ultimo trionfo, nella stagione 2017/2018, e lo fa al termine di una stagione dominata in Eredivisie, con un bottino di 87 punti (a due turni dal termine) conquistati grazie a 28 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.

Protagonisti della cavalcata il centravanti e capitano Luuk De Jong, autore di 27 goal e 14 assist, oltre al classe 2003 Johan Bakayoko, ala nei radar di molti top club europei, senza dimenticare il regista Veerman e gli ex Serie A Hirving Lozano e Jerry Schouten.