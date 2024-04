Il messaggio della Curva Nord dell'Inter ai giocatori: "Siete a tanto così dal diventare leggende"

I tifosi sono andati ad Appiano Gentile per caricare i calciatori: "Non è mai capitato a nessuno di vincere uno Scudetto in casa del nemico".

24 ore circa, e poi sarà finalmente derby. Un derby che, come noto, potrebbe essere croce per il Milan e delizia per l'Inter: basta che i nerazzurri si impongano nella stracittadina per conquistare il ventesimo Scudetto della propria storia.

Un appuntamento che al Milan cercano di minimizzare, così come all'Inter. "Potrebbe essere un giorno importantissimo per noi, ma non la stiamo vivendo come un'ossessione", ha detto Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.

Non sarà un'ossessione, ma di certo non sarà nemmeno un derby come tutti gli altri. E non solo i giocatori e l'allenatore: anche i tifosi dell'Inter lo sanno bene.