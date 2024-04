Inzaghi vede il traguardo Scudetto: "Abbiamo dominato il campionato"

L'allenatore nerazzurro ha caricato l'ambiente alla vigilia contro il Milan: "Vincere Scudetto nel Derby non è un'ossessione".

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby contro il Milan, Simone Inzaghi ha parlato della possibile conquista dello Scudetto dell'Inter.

"Il Derby è sempre il Derby, ci sono ottime sensazioni, in questi giorni abbiamo lavorato tanto bene perché domani potrebbe essere una giornata speciale per tutta la famiglia Inter e abbiamo ancora l’allenamento di oggi e di domani per giocare un grande Derby".

Queste le prime parole, ma più in generale, poi, Inzaghi ha approfondito la questione discutendo di un campionato "dominato".