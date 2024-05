Il Manchester United chiude con una vittoria: battuto il City nella finale di FA Cup, sarà Europa League

Sfuma il Double per il City di Guardiola, lo United vince la FA Cup e strappa la qualificazione alla prossima Europa League.

Una vittoria per dirsi addio? Il Manchester United batte per 1-2 il Manchester City nel derby e si porta a casa la FA Cup.

Un successo che forse non basterà a Ten Hag per restare sulla panchina dei Red Devils, con la proprietà che sembra avere ormai deciso di cambiare guida tecnica al termine di questa stagione.

Stagione che d'altronde resta negativa per una società come il Manchester United, che ha chiuso all'ottavo posto in Premier League ed è stata prematuramente eliminata in Europa.

Europa in cui il Manchester United giocherà anche nella prossima stagione proprio grazie alla vittoria della FA Cup.