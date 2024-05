Il 22 maggio del calcio italiano: trionfo europeo ogni 14 anni, l'Atalanta dopo Juventus e Inter

Dopo Juventus e Inter, l'Atalanta trionfa in Europa esattamente 14 anni dopo, sempre il 22 maggio, una data sacra per il calcio italiano. Il Milan...

Se si gioca una finale il 22 maggio, vince un’italiana. La data è cerchiata di rosso sul calendario. Molto più di una semplice coincidenza. La vittoria dell’Atalanta in finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen ha confermato quella è diventata una vera e propria regola: ogni 14 anni, il 22 maggio, un club di Serie A si aggiudica una competizione internazionale.

La squadra di Gian Piero Gasperini scrive un’altra pagina di storia dopo le straordinarie vittorie della Juventus in Coppa dei Campioni nel 1996 e dell’Inter in Champions League nel 2010, con il trionfo firmato Diego Milito al Bernabeu di Madrid.

Non proprio una semplice coincidenza considerando che il trionfo della formazione bergamasca è arrivato esattamente 14 anni dopo quello dei nerazzurri meneghini, proprio il 22 maggio.

Una data che ora è entrata indelebilmente nel cuore dei tifosi dell’Atalanta dopo aver segnato la storia di Juventus e Inter nel corso del tempo.

Ma c’è di più: anche il Milan ha conquistato un trofeo europeo, e nello specifico la Coppa dei Campioni, nella finale del 1963 a Wembley contro il Benfica.

Un altro ‘indizio’ che sancisce la sacralità di questa data per il calcio italiano.