Goal fantasma non dato a Yamal in Real Madrid-Barcellona: la Liga non ha la Goal Line Technology

Proteste del Barcellona per una rete non concessa: dopo un check VAR, si è deciso il pallone non ha oltrepassato completamente la linea di porta.

Il Clasico va al Real Madrid, che si impone per 3-2 sul Barcellona al termine di una gara pazza. Dal punto di vista del risultato, ma anche di quanto accaduto poco prima della mezz'ora del primo tempo. Il protagonista è stato Lamine Yamal, che forse è andato a segno e forse no. In che senso? Nel senso che la palla indirizzata dal gioiello dei catalani verso la porta del Real ha forse superato la linea bianca, ma la rete non è stata concessa. Un episodio che alla fine si è rivelato decisivo nel risultato finale. E che nelle prossime ore, e nei prossimi giorni, farà parlare di sé in Spagna.