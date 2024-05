Girarsi fa rima con Giroud: il Milan saluta il 9 che ha spezzato la maledizione

L’attaccante francese si congederà da San Siro nel match con la Salernitana: dice addio l’uomo capace di sfatare il tabù della 9 rossonera.

Il Milan e Olivier Giroud si salutano. Contro la Salernitana l’attaccante francese chiuderà un percorso dolcissimo con i colori rossoneri addosso, congedandosi da San Siro prima di volare negli Stati Uniti.

Finisce, dunque, una storia d’amore totale, che ha visto protagonista un giocatore arrivato a Milanello con una carta d’identità non certamente verde, ma che ha saputo imporsi: sia in campo, dove ha sempre dato un enorme contributo a Stefano Pioli; sia fuori, dove è sempre stato importante per lo spogliatoio e con la stampa, con parole sempre misurate, intelligenti e da leader vero del gruppo di rampolli rossoneri.

Il Milan adesso dovrà provvederne alla sostituzione: un compito non semplice, considerando che che la punta di Chambéry è stata la prima a infrangere quella che era stata etichettata come “maledizione della numero 9”.