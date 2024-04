Gazzetta dello Sport - Salta Lopetegui al Milan, decisivo il #Nopetegui: contattati 6 allenatori, sale De Zerbi

Julen Lopetegui non allenerà il Milan: la rivolta social ha fatto cambiare idea alla proprietà. E il casting si riapre: contattato anche Tedesco.

Julen Lopetegui non sarà l'allenatore del Milan. Pareva quasi fatta, pareva questione di giorni, già si cominciava a parlare di cifre. E invece no: l'allenatore spagnolo non prenderà il posto di Stefano Pioli, da cui con ogni probabilità sarà separazione al termine della stagione.

Un dietrofront che ha del clamoroso, e che la 'Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina motiva principalmente con i malumori della piazza rossonera: decisiva, insomma, la rivolta social che nei giorni scorsi è scoppiata contro Lopetegui, poco gradito da un tifo che preferirebbe profili maggiormente attrattivi (Antonio Conte in primis).

E così, a meno di nuove sorprese, il Milan deve nuovamente guardarsi attorno per scegliere l'allenatore della prossima stagione. Sempre dando per scontato che Pioli, apparentemente all'ultima curva della sua avventura in rossonero, venga allontanato con un anno d'anticipo.