Gatti trascina la Juventus: in Europa nessun centrale segna come lui

La Juventus spezza il digiuno e torna alla vittoria grazie al guizzo di Federico Gatti: il difensore continua a stupire e sognare gli Europei.

È Federico Gatti l'uomo-simbolo del ritorno alla vittoria operaia della Juventus contro la Fiorentina.

Il difensore bianconero, 25 anni, alla sua 26esima presenza in campionato, non solo ha siglato la rete decisiva del match, ma insieme a Bremer è stato dominante nel gioco areo tanto in attacco quanto in difesa, dove respinge più palloni di tutti.

In zona offensiva, prima della rete confezionata insieme al compagno di reparto brasiliano, si era già reso pericoloso colpendo una traversa in spaccata, immediatamente prima che il gioco venisse fermato per offside. Federico Gatti, insomma, c'è, e rappresenta l'arma in più della Juventus che Allegri sta affilando sempre di più.