Furibonda protesta del Nottingham Forest: "Il VAR tifa Luton, c'erano tre rigori"

Comunicato durissimo del club dopo la partita persa con l'Everton: "Avevamo avvisato che il VAR era tifoso del Luton ma non ci hanno ascoltato".

Clima tesissimo in casa Nottingham Forest dopo la pesante sconfitta per 2-0 patita a Goodison Park contro l'Everton, in quello che si presentava come un vero e proprio scontro salvezza.

La squadra allenata da Nuno Espirito Santo ha infatti protestato contro la direzione arbitrale di Anthony Taylor, già passato alla storia per la controversa finale di Europa League tra Siviglia e Roma, contestando diversi decisioni operate dal fischietto inglese.

La protesta, però, non si è limitata soltanto al campo, perché nelle ore successive al match, il club ha diramato un comunicato davvero pesante all'indirizzo della Federazione.