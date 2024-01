Frendrup a GOAL: "Io al Liverpool? Il mio gioco può essere adatto a qualsiasi campionato"

In un'intervista esclusiva a GOAL, il 22enne danese racconta la sua rapida ascesa nel Genoa, parlando del futuro.

Per essere un calciatore, Morten Frendrup è timido e umile come pochi: tant'è che il danese rilascia raramente interviste. In una delle poche occasioni in cui ha parlato con la stampa da quando è arrivato al Genoa, ha scelto di farlo solo perché si è sentito in dovere di scusarsi pubblicamente con i tifosi per un errore.

Insomma, è uno di quei giocatori a cui piace lasciare parlare i suoi piedi, il che ovviamente non è un male, soprattutto quando si ha un talento come il suo. Frendrup si sta facendo notare al Genoa, e le sue ottime prestazioni in Serie A hanno attirato scout da 11 diversi club di Premier League, giunti ad assistere alla partita contro la Roma a settembre.

E si dice che uno dei presenti al Luigi Ferraris abbia poi detto all'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, che Frendrup potrebbe rientrare nel mirino di qualsiasi squadra della Premier, senza problemi.