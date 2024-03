Formazioni Slavia Praga-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Reijnders, Tomori e Calabria

I rossoneri volano in Repubblica Ceca per blindare l'accesso ai quarti di finale: le scelte di Pioli e Trpisovsky per la sfida di Europa League.

Il 4-2 di San Siro di una settimana fa non deve ingannare: contro lo Slavia Praga, a San Siro, il Milan ha allungato solo nel finale, quando il quarto goal di Pulisic a cinque minuti dal triplice fischio ha blindato la vittoria. All'Eden Arena di Praga, dove c'è il tutto esaurito e dove ai gironi di Europa League è caduta la Roma di Mourinho, insomma, la squadra di Pioli la qualificazione ai quarti dovrà sudarsela: la trasferta sarà tutt'altro che una passeggiata di salute, dopo che a Milano la vittoria è stata in bilico fino all'ultimo. L'articolo prosegue qui sotto Dunque, chi gioca Slavia Praga-Milan? Andiamo a vedere le probabili formazioni di Pioli e Trpisovsky per gli ottavi di ritorno di Europa League.