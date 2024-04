Formazioni ufficiali Napoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Abraham, Azmoun, Lukaku, Ndicka, Traoré e Cajuste

Le formazioni di Napoli-Roma: chi gioca titolare e chi va in panchina nel match in programma alle 18 al 'Maradona'.

Da spareggio Champions a incrocio dagli stati d'animo contrapposti.

Napoli-Roma, altro big match della 34ª giornata di Serie A dopo Juve-Milan, presenta un biglietto da visita che vede gli azzurri in un tunnel senza uscita e i giallorossi col morale a mille da quando in panchina è approdato Daniele De Rossi.

Per Osimhen e compagni - andati in ritiro per provare a ritrovare la giusta concentrazione - ultima chiamata per sperare ancora nell'Europa che conta, la Lupa invece vuole dar seguito al momento d'oro e restare in scia del Bologna quarto.

Chi gioca titolare Napoli-Roma? Le ultime sulle formazioni della partita del 'Maradona' in programma alle ore 18.