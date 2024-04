Formazioni Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Retegui, Scamacca e Folorunsho

Le ultime sulle formazioni dei posticipi del lunedì di Serie A: le scelte degli allenatori su chi gioca titolare al Franchi e al Gewiss.

Dopo il pareggio tra Inter e Cagliari, la 32ª giornata di Serie A sarà messa in archivio da Fiorentina-Genoa (in campo alle ore 18:30) e da Atalanta-Verona (ore 20:45), le ultime due partite di Serie A in programma prima delle coppe europee.

Al Franchi la squadra di Italiano ospita i rossoblù nel mezzo della sfida al Viktoria Plzen in Europa League: dopo lo 0-0 in Polonia ecco due partite di fila in casa, la prima contro il Genoa che in campionato insegue i Viola a cinque punti di distanza.

In serata invece l'Atalanta, reduce dalla storica vittoria ad Anfield, ospita il Verona in piena lotta salvezza, che dopo il ko proprio contro il Genoa ha voglia di rivalsa e bisogno di punti.

Ma chi gioca Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona? Di seguito le ultime sulle formazioni, i ballottaggi in corso, i calciatori indisponibili e quelli diffidati.