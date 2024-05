Formazioni Fiorentina-Club Brugge: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Beltran, Nusa e Jutgla

La Fiorentina affronta il Club Brugge nel primo atto della semifinale di Conference League: ritorno in Belgio tra una settimana esatta.

Assorbita la delusione per aver mancato l'approdo in finale di Coppa Italia, per la Fiorentina è tempo di riconcentrarsi sull'obiettivo europeo della Conference League.

I viola cercano un'altra finale dopo quella, sfortunata, dello scorso anno: per prendersi l'ultimo atto dovranno eliminare il Club Brugge, squadra al comando nei playoff per la vittoria del campionato belga (42 punti come l'Anderlecht).

Questo sarà il primo incrocio in assoluto tra le due formazioni: la Fiorentina ha già affrontato una squadra belga in questa edizione di Conference League, ovvero il Genk durante la fase a gironi.