Formazioni Fiorentina-Atalanta, chi gioca: le ultime su Bonaventura, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Lookman

Fiorentina ed Atalanta si affrontano nella semifinale di andata di Coppa Italia: tutte le novità di formazione.

Sarà una partita che vedrà protagoniste due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi, quella che questa sera vedrà opposte Fiorentina ed Atalanta.

Una gara tra squadre che puntano a regalarsi un finale di stagione ricco di emozioni e dal peso specifico elevatissimo, visto che quella che andrà in scena al Franchi sarà la semifinale di andata di Coppa Italia, il primo round di un discorso che si chiuderà il prossimo 24 aprile quando si saprà chi tra i gigliati e gli orobici raggiungerà una tra Juventus e Lazio (2-0 per i bianconeri la prima delle due sfide) nella finalissima dell’Olimpico.

La Fiorentina, alla sua terza semifinale consecutiva (record nella storia del club viola), è reduce da un periodo complicato in campionato e cerca nelle coppe (è ancora in corsa anche in Conference League), quelle soddisfazioni che possano dare una dimensione diversa alla sua stagione. I gigliati puntano a tornare in finale per il secondo anno di fila (nella scorsa stagione furono battuti in rimonta dall’Inter ad un passo da traguardo).

Meglio ha fatto recentemente l’Atalanta, che è reduce dal pesante 3-0 inflitto al Napoli in campionato (al Maradona), oltre che dalla vittoria con il quotato Sporting che le ha consentito di prolungare la sua avventura in Europa League. La Dea cerca la sua sesta finale di Coppa Italia.

Ma chi scenderà in campo nella semifinale di andata Fiorentina-Atalanta? Le scelte di Italiano e Gasperini.