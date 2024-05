Formazioni Club Brugge-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Jutglà, Nusa, Beltran e Belotti

La Fiorentina cerca il pass per la finale di Conference League sul campo del Club Brugge: si parte dal 3-2 dell'andata in favore dei viola.

Due risultati su tre a disposizione per la Fiorentina, che in casa del Club Brugge va a caccia della seconda finale di Conference League consecutiva: il goal allo scadere di Nzola nel match d'andata consente ai viola di avere un vantaggio nel ritorno in terra belga.

Toscani qualificati all'ultimo atto del torneo (in programma all'AEK Arena di Atene il prossimo 29 maggio) anche con un pareggio, mentre con un k.o. di misura si andrebbe ai supplementari; in caso di sconfitta con due o più goal di scarto, in finale approderebbe il Club Brugge.

Il Brugge non ha vinto nessuno degli ultimi 12 incontri con avversarie italiane nelle principali competizioni europee (4N, 8P). L'ultimo successo dei belgi contro una squadra italiana risale alla fase a gironi della Champions League del 2003-04, quando batté il Milan fuori casa (1-0).

La Fiorentina potrebbe diventare la prima squadra a raggiungere la finale di Conference League in due stagioni consecutive; la scorsa stagione i toscani superarono il Basilea in semifinale (1-2 in casa, 3-1 dopo i tempi supplementari in trasferta) prima di perdere contro il West Ham in finale (1-2).